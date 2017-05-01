На Николаевщине уголовник пришел к РОВД и стал угрожать полиции самодельным пистолетом

В Доманевском районе Николаевщины полицейские задержали 33-летнего мужчину, который угрожал им самодельным пистолетом.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Упомянутый злоумышленник ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за грабежи, разбои, кражи и незаконный оборот наркотиков.

«Придя к административному зданию местной полиции, он вытянул из-под куртки самодельное устройство дульно-шомпольного типа, похожее на пистолет, и начал угрожать правоохранителям его применением», - рассказали в полиции.

Сейчас в отношении мужчины открыто уголовное производство по части 1 статьи 345 Уголовного кодекса Украины («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа»). Самодельное устройство для стрельбы направили в экспертный центр, по выводам которого решат вопрос о дополнительной квалификации происшествия. Отмечается, что задержанный уголовник на данный момент является обвиняемым в делах о кражах и хранении наркотиков.

«Он не только угрожал стражам порядка оружием, но и, только на прошлой неделе, несколько раз задерживался за совершение аналогичных преступлений», - также отмечено в сообщении.

Несмотря на это, суд поместил уголовника не под стражу, а под круглосуточный домашний арест.

Напомним, ранее сообщалось, что полицейские нашли у жителя Доманёвского района мелкокалиберную винтовку и 174 патрона.