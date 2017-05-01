На Николаевщине будут судить рецидивиста, пытавшегося изнасиловать девочку

В Очаковском районе Николаевщины передали в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который пытался ограбить и изнасиловать 12-летнюю девочку.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Ранее мужчина уже был осужден за аналогичное преступление и в октябре 2016 года вышел на свободу.

«7 марта этого года злоумышленник намеревался удовлетворить свою половую страсть неестественным способом, воспользовавшись беспомощным состоянием девочки. Его преступному умыслу помещали случайные свидетели. Кроме того, обвиняемый пытался с применением насилия отобрать телефон у своей малолетней жертвы, но также не успел довести свой умысел до конца», - рассказали в прокуратуре.

Сейчас обвиняемый находится под стражей, 25 апреля обвинительный акт в отношении него направили в суд для рассмотрения по существу.