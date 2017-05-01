В Ливии открыли уголовное дело против украинских моряков с танкера «Ruta»

В столице Ливии Триполи открыли уголовное производство против украинских моряков с задержанного на днях танкера «Рута» по подозрению в контрабанде нефти.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на «Al Jazeera».

В столице Ливии Триполи открыли уголовное дело против 14 украинцев, которые были на танкере «Рута». Также ливийцы открыли аналогичное производство против четырех турок и двух грузин, которые находились на танкере «Stark» под конголезским флагом.

В момент прибытия ливийских военных «Рута» имела около 3330 тонн нефти в баках, а «Stark», который может перевозить 1236 тонн, как раз готовился к погрузке.

«Нефтяные контрабандисты были хорошо вооружены и были поддержаны небольшими лодками. Они оказывали ожесточенное сопротивление, но в итоге были захвачены ливийскими военными после более чем трех часов перестрелки», – заявил представитель ВМС Ливии Айюб Касем.

Он утверждает, что несколько раз лодки с вооруженными людьми возвращались и открывали огонь из автоматов Калашникова и тяжелых пулеметов.

Напомним, на брошенном возле берегов Омана судне «Free Neptune» в критической ситуации остались 15 украинских моряков.