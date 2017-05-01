СБУ задержала двух херсонских военных, пытавшихся продать гранатомет

Сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой задержали двух военных, которые торговали оружием в Херсонской области.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

«Двое военнослужащих-контрактников одной из частей ВСУ, которая дислоцируется в Херсонской области, наладили продажу боеприпасов гражданским лицам. Военнослужащие задержаны «на горячем» во время сбыта 5 гранат РГД, трех ручных осколочных гранат Ф-1 и гранатомета РПГ-22», - рассказали в СБУ.

В отношении военных начато уголовное производство по части 3 статьи 410 Уголовного кодекса Украины («Похищение военнослужащим оружия»).

Напомним, что ранее в Николаеве на торговле оружием поймали старшего сержанта 79-й бригады и местного жителя. Они пытались продать два автомата, почти тысячу патронов, оружейные магазины, несколько килограммов взрывчатки и детонаторы.