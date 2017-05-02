В Николаеве нетрезвый водитель после остановки патрульными начал «ломать комедию» и попытался убежать

В Николаеве на улице Троицкой (Кирова) патрульные полицейские за нарушение правил дорожного движения остановили «Ford Transit», водитель которого оказался пьян.

Об этом сообщает управление патрульной полиции города Николаева.

Инцидент произошел поздно ночью. Патрульные увидели, как водитель «Ford Transit нарушил ПДД Украины и приказали ему остановиться, но он лишь ускорился.

«Неоднократные требования остановиться водитель игнорировал. Вскоре он остановился на улице Электронной. В салоне рядом с водителем сидела девушка. Стражи порядка сразу заметили у мужчины явные признаки алкогольного опьянения. Но он сначала говорил, что не был за рулем транспортного средства, потом – что вообще не ехал. Выйдя из авто, мужчина начал «ломать комедию»: упал на землю, начал кричать, что ему больно его бьют. Вскоре на место происшествия прибыли его родственники, которые начали словесно поддерживать мужа. В какой-то момент он резко развернулся и побежал. Но уже через несколько метров патрульные догнали его и задержали, надев на него наручники», – говорится в сообщении.

Водитель отказался проходить тест на состояние опьянения на месте, но согласился пройти его в медучреждении, результат - 0,91 промилле (допустимая норма 0,2).

«На правонарушителя инспекторы составили админматериалы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, невыполнение требования об остановке и злостное неповиновение законному распоряжению полицейского», – сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Николаеве пьяный водитель «маршрутки» устроил ДТП и сбежал с места происшествия.