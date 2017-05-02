Николаев вошел в ТОП-5 самых небезопасных городов Украины: только 32% горожан чувствуют себя спокойно в городе

Наиболее безопасным областным центром Украины признан Хмельницкий, а самыми небезопасными оказались Запорожье, Кропивницкий, Киев, Северодонецк и Николаев.

Таков рейтинг безопасности областных центров Украины, который обнародовал Институт общественно-экономических исследований, передает «Украинская правда».

В первую пятерку самых безопасных городов следом за Хмельницким, согласно данным рейтинга, попали Тернополь, Черновцы, Чернигов и Ивано-Франковск.

«Рейтинг безопасности областных центров является результатом сопоставления данных Третьего всеукраинского муниципального опроса жителей областных центров, проведенного по заказу Международного Республиканского Института (IRI) и статистики по количеству уголовных правонарушений», - объяснили в институте.

Как рассказала эксперт по макроэкономической политики «ІСЕД» Кристина Аврамченко, на позицию города в рейтинге влияло количество правонарушений и мнение горожан по уровню собственной безопасности.

«Восприятие гражданами состояния безопасности в городе не всегда совпадают с объективными данными о количестве уголовных преступлений. Так, в городах с примерно одинаковым количеством уголовных правонарушений граждане оценивают безопасность по-разному», - отметила она.

Например, в Ивано-Франковске, Виннице и Херсоне количество уголовных преступлений примерно одинакова: от 150 до 165 на 10 тысяч человек. Однако, горожане чувствуют себя по-разному: в Виннице и Ивано-Франковске безопаснее, а в Херсоне значительно менее безопасно.

Опрос выявил и интересные парадоксы. Например, в туристическом Львове зарегистрировано более 200 уголовных правонарушений на 10 тысяч населения, однако безопасно в нем чувствуют себя более 65% горожан.

В то же время в прифронтовом Мариуполе преступность одна из самых маленьких в стране (32 преступления на 10 тысяч населения), однако только 41% респондентов чувствует себя в безопасности.

По словам Кристины Аврамченко, восприятие гражданами уровня безопасности в городе может отличаться от объективных данных о состоянии безопасности из-за того, что на восприятие влияет ряд факторов, среди которых близость к зоне боевых действий, уровень освещения на улицах, присутствие в информационном поле города данных о мерах безопасности или правонарушения, оценка работы правоохранительных органов и тому подобное.

То же можно сказать и о деятельности полиции. В тех городах, где жители одобряют деятельность полиции, они чувствуют себя безопаснее. Оценки восприятия и статистические данные фактически совпадают, прежде всего, в городах, где уровень преступности самый высокий и самый низкий, что также подтверждается соцопросом.

«Муниципальный опрос показал, что 73% жителей Хмельницкого чувствуют себя безопасно, идя домой вечером после наступления темноты. В то же время, в городе по сравнению с другими областными центрами, меньше уголовных преступлений - всего 2 на 10 тысяч человек», - говорит эксперт.

Зато наименее безопасным областным центром оказался город Запорожье, где зарегистрировано более 300 правонарушений на десять тысяч человек, а безопасно чувствуют себя только 44% горожан.

Примечательно, что Николаев стал лидером по количеству людей, которые сказали, что чувствуют себя небезопасно в своем городе - таких оказалось 68% жителей. Хотя преступлений в Николаеве совершается не более, чем во многих других областных центрах - 152 на 10 тысяч человек.