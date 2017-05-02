Гражданин Молдовы пытался покинуть на территорию Украины, прячась за грузовиком

В понедельник вечером, 1 мая, в Одесской области пограничный наряд обнаружил мужчину, который попытался избежать пограничного контроля, прячась за грузовиком.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

«Мужчина пытался прошмыгнуть на территорию пункта пропуска «Кучурган» при въезде грузового автомобиля, прячась за ним. Правонарушителя сразу же задержала группа реагирования. Никаких документов задержанный при себе не имел. Во время фильтрационных мероприятий он объяснял, что является гражданином Молдовы, а документы якобы забыл дома в Одессе. По его словам он планировал втайне добраться к сестре, которая живет в Тирасполе», – говорится в сообщении.

Впоследствии пограничники установили, что задержанный действительно гражданин Молдовы, который также имеет вид на жительство в Украине.

За нарушение рему в пункте пропуска и попытку незаконного пересечения государственной границы Украины мужчину привлечены к административной ответственности.