На Закарпатье сын экс-главы РГА пытался незаконно вывезти за границу $400 тысяч наличными

Василий Йовдий На Закарпатье сын экс-главы Тячевской РГА Василия Йовдия Михаил пытался незаконно вывезти за границу 400 тысяч долларов наличными, которые спрятал под «запаску» своего «Maserati».

Об этом сообщил глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль в Facebооk.

По его словам, в понедельник, 1 мая, вечером пограничная полиция Румынии задержала двух граждан Украины. Ими оказались жители Тячевского района Закарпатья.

В частности, 24-летний Михаил Йовдий и его жена - 23-летняя Елена Йовдий. Оба пересекли украинско-румынскую границу на автомобиле «Maserati» в международном пункте пропуска «Солотвино - Сигет Мармацией».

При осмотре автомобиля румынские полицейские обнаружили 400 тысяч долларов, спрятанных под запасным колесом.

Деньги, вопреки таможенным правилам, не были задекларированы ни при выезде из Украины, ни при въезде в Румынию.

«24-летний Михаил Йовдий - это сын Василия Йовдия, руководителя партии «Единый центр» в Тячевском районе, бывшего неоднократного председателя Тячевской райгосадминистрации. Кстати, сам автомобиль «Maserati» был куплен в то время, когда Йовдий руководил Тячевским районом. Откуда у бывшего госслужащего и его семьи столько денег, пусть люди догадаются сами», - написал Москаль.

По его словам, незадекларированные деньги, скорее всего, будут конфискованы в госбюджет Румынии.

Москаль уже поручил прокуратуре и СБУ провести проверку факта незаконного провоза денег через украинскую таможню и привлечь виновных к ответственности.

Напомним, ранее в Запорожье чиновники присвоили и вывезли на оккупированный Донбасс около 12 миллионов гривен соцвыплат.