В Николаеве неизвестные поиздевались над саженцами деревьев в сквере

В Николаеве неизвестные поиздевались над саженцами деревьев, высаженными ранее горожанами в сквере «Обувщик».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил один из организаторов субботника, на котором и были посажены деревья, Виталий Матвеев.

Напомним, в ноябре прошлого года в сквере «Обувщик» и на пешеходной акациевой аллее по улице Космонавтов состоялся субботник, на котором были высажены саженцы различных деревьев: акация, каштан, софора, катальпа, клен ясенелистный, клен серебристый. Однако на протяжении последующих дней около 100 саженцев были похищены с аллеи на улице Космонавтов.

По словам Виталия Матвеева, в период с 31 апреля по 2 мая неизвестные повредили или полностью сломали 164 саженца.

«Злоумышленники целенаправленно и вызывающе повредили все живые высаженные деревья, и специально бросили все обломанные ветки и оставили умирать деревья, чтобы это видели все жители района, особенно те, кто принимал участие в субботнике», – отметил Виталий Матвеев.

На место происшествия был вызван наряд патрульной полиции. По данному факту Матвеев написал заявление в полицию.

Напомним, 26 апреля неизвестные вырвали с корнями часть высаженных месяц назад саженцев акации на улице Космонавтов, и часть просто сломали у корня.