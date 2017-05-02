В сети появилось видео того, как в Энергодаре мать выбросила тело своей задушенной дочери с девятого этажа. 18+

В сети интернет опубликовали видео того, как жительница Энергодара (Запорожская область) выбросила с балкона 9 этажа тело своей задушенной 12-летней дочери.

Об этом сообщает издание 24tv.ua.

Как сказано в сообщении, видео сняли очевидцы, вероятно, из здания напротив.

Ранее в полиции сообщали, что женщина сначала задушила свою дочь, а потом выбросила тело с балкона.

Внимание! Кадры насилия!

Напомним, 30 апреля в Энергодаре 45-летняя местная жительница выбросила с балкона 9 этажа свою несовершеннолетнюю дочь. Женщина убежала сразу после совершенного убийства, однако полиция задержала ее через несколько часов. Женщина объяснила, что намеревалась совершить суицид. Поэтому решила, что несовершеннолетняя дочь станет тяжелым бременем для мужа и старшей дочери.