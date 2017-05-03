Пьяный профессор Академии МВД на «Lexus» въехал в забор

В селе Лесники под Киевом профессор Национальной академии внутренних дел, кандидат юридических наук и старший научный сотрудник Александр Козаченко, будучи нетрезвым за рулем «Lexus», въехал в забор.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Любов Грепенчук.

«Пьяный полковник милиции Козаченко Александр Иванович выехал во двор. Хорошо, что никого не убил. Приехала полиция и пытаться героя извлечь в больницу. Люди не дают», – написала Грепенчук.

На сайте Нацакадемии внутренних дел указано, что Александр Иванович Козаченко — профессор кафедры оперативно-розыскной деятельности. В 1996 году окончил Национальную академию внутренних дел Украины. Кандидат юридических наук (2006 год), старший научный сотрудник (2007 год). Преподает следующие дисциплины и спецкурсы: оперативно-розыскная деятельность (общая и особенная часть), негласные следственные (розыскные) действия, управление криминальной милицией, противодействие незаконному обороту наркотиков, конфиденциальное сотрудничество, оперативно-розыскное документирование, проводит занятия в системе повышения квалификации.

Напомним, в Одессе пьяный военный прокурор Сергей Яровой устроил потасовку с патрульными. Отметим, что Яровой поддерживает обвинение в производстве относительно бывшего первого заместителя председателя Николаевской облгосадминистрации Николая Романчука, обвиняемого во взяточничестве.