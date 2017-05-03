Прокуратура открыла дело на таможенников, пропустивших в Румынию «Maserati» с $400 тысячами

Прокуратура открыло уголовное производство на сотрудников таможни в Закарпатской области, которые пропустили в Румынию автомобиль «Maserati», перевозивший незаконно 400 тысяч долларов.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.

«По информированию Госпогранслужбы Украины и во исполнение поручения председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, прокуратурой Закарпатской области начато уголовное производство по факту злоупотребления властью или служебным положением должностных лиц пропускного пункта «Солотвино» закарпасткои таможни ДФС (ч.2.ст 364 УК Украины)» - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что таможенники пропускного пункта «Солотвино», злоупотребляя своим служебным положением, не осуществили должным образом таможенное оформление автомобиля «Maserati», который двигался из Украины в Румынию. Вследствие таких незаконных действий работников таможни на территорию Румынии, без надлежащего таможенного декларирования было перевезено около 400 тысяч долларов наличными.

«В частности, уже румынские полицейские обнаружили спрятанные под запасным колесом 400 тысяч долларов. Вследствие таких противоправных действий таможенников, охраняемых законом, государственным интересам вызваны тяжелые последствия. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия», - написала Сарган.

Напомним, 2 мая глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что на Закарпатье сын экс-главы РГА пытался незаконно вывезти за границу $400 тысяч наличными.