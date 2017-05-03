На Николаевщине экс-милиционер во время соседской ссоры ранил подростка отверткой

В поселке Березнеговатое на Николаевщине бывший сотрудник милиции 2 мая во время соседской ссоры ранил отверткой подростка в руку.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили местные жители.

По их словам, ссора началась из-за выброшенного мусора (фильтра). Конфликт возник между экс-милиционером и его соседкой, во время ссоры двое соседских подростков вступились за свою мать. В ходе конфликта, как говорят очевидцы, бывший милиционер ранил одного подростка отверткой, а второго якобы хотел ударить молотком по голове.

В отделе коммуникации полиции Николаевской области подтвердили факт случившегося. По данным полиции, между экс-милиционером и его соседями уже долгое время продолжается конфликт. Пострадавшему подростку 16 лет, как говорят в полиции, его поцарапали отверткой. По факту случившегося начато уголовное производство по статье 125 Уголовного кодекса Украины («Умышленное легкое телесное повреждение»).

Напомним, ранее сообщалось, что николаевец ранил ножом мужчину, который его оскорбил и стал бить ногами.