В Киеве двое мужчин, угрожая гранатой и пистолетом, ограбили ювелирный магазин

В Киеве на Оболони двое мужчин в шлемах зашли в ювелирный магазин и, угрожая оружием, забрали украшения.

Об этом сообщает пресс-служба управления столичной полиции.

В 12:20 правоохранители получили сообщение о разбойном нападении на ювелирный магазин в одном из торговых центров на Оболони.

На место отправились наряды патрульной полиции и следственно-оперативные группы.

"Предварительно установлено, что нападавших было двое, они были одеты в темную одежду и шлемы. Зайдя в магазин, злоумышленники начали угрожать пистолетом и гранатой, а когда забрали ювелирные изделия, скрылись на скутере без номерных знаков", - сообщили в полиции.

На месте работают правоохранители, которые общаются со свидетелями и устанавливают обстоятельства совершения правонарушения.

Сведения о событии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Оболонского управления полиции, решается вопрос об открытии уголовного производства. Сумма ущерба устанавливается.

Напомним, на Одесщине женщина пыталась ограбить ювелирный магазин и застрелить охранника