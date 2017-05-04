На Николаевщине будут судить экс-чиновника, зарегистрировавшего 12 гектаров земли на умершего

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В Николаевском районе Николаевщины передали в суд дело экс-чиновника Госуземагентства, из-за действий которого из собственности государства незаконно выбыл земельный участок площадью 12 гектаров.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Обвиняемый является бывшим государственным кадастровым регистратором управления Госземагентства в Николаевском районе. Экс-чиновника обвиняют в служебной халатности.

«В июле 2015 года чиновник, будучи должностным лицом, из-за ненадлежащего выполнения служебных обязанностей внес в Государственный земельный кадастр Украины сведения о регистрации земельного участка в пределах Ульяновского сельсовета за умершим лицом. В результате этого из собственности государства незаконно выбыл земельный участок стоимостью почти 400 тысяч гривен», - отмечено в сообщении.

Сейчас решается вопрос о возврате земельного участка государству.

Напомним, ранее сообщалось, что в Первомайске отдали под суд подрядчика и предпринимателя, присвоивших 540 тысяч гривен при ремонте дорог.

Вадим Богданов

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