Благодаря «закону Савченко» двум убийцам Оксаны Макар на год сократили тюремные сроки

Убийцы Оксаны Макар воспользовались «законом Савченко» и двум из них суд пересчитал сроки заключения.

Об этом сообщают «Комментарии».

Евгений Краснощек, Максим Присяжнюк и Артур Погосян были приговорены в 2012 году к пожизненному заключению, 15 и 14 годам тюрьмы соответственно. Краснощеку суд отказал в пересчете срока заключения, и осужденный сейчас оспаривает это решение в апелляционном суде. А вот Погосяну и Присяжнюку сроки пересчитали. Срок отбывания наказания для осужденных закончится в конце 2024 и 2025 годов – почти на год раньше, чем по приговору.

Краснощек сидит в Новгород-Северской колонии в Черниговской области. Не работает, как так не обладает нужными профессиональными навыками – в колонии производят одежду, мебель и предметы быта. Погосян отбывает наказание в колонии Кривого Рога, а Присяжнюк – в Вольнянской ИК №20, где они трудоустроены дневальными. За 5 лет заключения у них не было конфликтов с администрациями и другими осужденными. Правда, они по нескольку раз нарушали условия режима содержания, за что получали дисциплинарные наказания.

Напомним, что в ночь на 10 марта 2012 года Присяжнюк, Краснощек и Погосян изнасиловали 18-летнюю Оксану Макар, а потом, чтобы скрыть следы преступления, попытались ее сжечь живьем на заброшенной стройке. Несмотря на попытки медиков спасти пострадавшую, девушка скончалась. Приговор убийцам вынесли в ноябре 2012 года. Апелляционные жалобы на приговор от представителей потерпевшей стороны и от обвиняемых судьи отклонили. Высший спецсуд по рассмотрению гражданских и уголовных дел оставил в силе приговор убийцам Оксаны Макар.