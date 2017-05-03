Интерпол снял с розыска Януковича и его сына

Интерпол отказался разыскивать бывшего президента Виктора Януковича а также его сна, бизнесмена Александра Януковича.

Об этом сказано в пресс-релизе адвокатской конторы Joseph Hage Aaronson LLP от 3 мая, которая представляет интересы семейства.

Интерпол рассмотрел дополнительную информацию от защиты Януковича и провел консультации с Национальным центральным бюро Интерпола Украины. После этого организация пересмотрела меры в отношении экс-президента и его сына.

- Сохранение данных, имеющихся в отношении Президента Януковича и Александра Януковича, противоречит, и, что всякое международное сотрудничество полиции через каналы Интерпола по данному делу не будет соответствовать Уставу и Правилам Интерпола, - сказано в релизе.

Также компания привела скан официального ответа Интерпола. В документе идет речь о том, что в отношении Януковича в базе данных структуры отсутствует так называемая "красная карточка".

Напомним, 3 марта, Совет ЕС продлил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и 14 его соратников, при этом из списка был удален экс-регионал Юрий Иванющенко.