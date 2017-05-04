В центре Николаева участились случаи воровства перил и поручней возле офисов

Фото - иллюстрация В центре Николаева за недавнее время зафиксировали несколько краж перил возле офисов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Еще 12 апреля от парикмахерской, расположенной на улице Шевченко, похитили алюминиевые перила. В ночь на 25 апреля неизвестные украли металлические перила от магазина по адресу улица Адмирала Макарова, 41. Кроме того, в ночь на 21 апреля воры стащили металлический поручень от банка, расположенного по адресу Фалеевская, 33. А в период с 30 апреля по 2 мая неизвестные похитили металлический поручень от помещения фирмы, располагающейся в доме №12 по улице Соборной.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине поймали воров металлолома, грабивших могилы и разбиравших рельсы.