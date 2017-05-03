Апелляционный суд отказал осужденному за взятку экс-главе николаевской трансинспекции в пересмотре дела

Анатолий Лахтионов Апелляционный суд в Николаевской области оставил в силе решение суда первой инстанции относительно бывшего начальника управления «Укртрансинспекции» в Николаевской области Анатолия Лахтионова, согласно которому экс-чиновника признали виновным в принятии неправомерной выгоды.

Такое решение в среду, 3 мая, вынесла коллегия судей в составе Андрея Рудяка, Оксаны Куценко (председатель коллегии) и Натальи Чебановой-Губаревой, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, это не первая жалоба экс-начальника «Укртрансинспекции» в Николаевской области Лахтионова на приговор суде. Изначально приговор был отменен в связи с тем, что суд первой инстанции (Ленинский районыый суд города Николаева), якобы, нарушил нормы процессуального права при его вынесении. Данное решение было принято 10 ноября. Апелляционную жалобу на приговор подал защитник подсудимого Владимир Тимошин. Как отмечалось в определении суда, при отмене приговора суд назначил новое рассмотрение производства в суде первой инстанции. Во второй раз, 27 апреля 2016 года, Ленинский райсуд также признал Лахтионова виновным – экс-чиновник был осужден на пять лет с конфискацией 1/2 всего имущества и лишением права занимать должности в государственных органах власти.

Сам Анатолий Лахтионов в дебатах отметил, что у потерпевшего физлица-предпринимателя Григория Савченко вообще не было никакой надобности давать взятку, а случившееся является «провокацией или сведением счетов». По словам Лахтионова, при задержании деньги якобы были найдены в другом помещении, которое не имеет отношения к кабинетам трансинспекции, а его руки и одежда были без следов люминесцентной краски. Также Лахтионов считает, что суд первой инстанции не изучил доказательства внимательно и в полной мере, а он также был ограничен в участии в процессе из-за болезни.

Его адвокат Вадим Молотков отметил, что его подзащитный не был ознакомлен должным образом с доказательствами, что нарушило его право на защиту. Также адвокат отметил, что некоторые материалы производства якобы не были открыты для стороны защиты и Лахтионова, поэтому они не могут рассматриваться как доказательства. Также Молотков отметил, что приговор не может обосновываться на предположениях и попросил суд отменить приговор Ленинского райсуда относительно Лахтионова, так как в его действиях якобы не было состава преступления.

В свою очередь прокурор Андрей Кременцов возразил доводам защиты и сказал, что считает решение суда первой инстанции законным. Кременцов отметил, что у Лахтионова и его адвокатов была возможность ознакомится со всеми материалами в полном объеме, а также предоставить суду собственные доказательства. Прокурор также добавил, что все негласные следственные действия были проведены в соответствии с законодательством, санкционированы судом и также были изучены в полной мере.

Представитель потерпевшего и адвокаты Анатолия Лахтионова Вадим Молотков и Владимир Тимошин Судьи Андрей Рудяк, Оксана Куценко и Наталья Чебанова-Губарева Прокурор Андрей Кременцов

В последнем слове Лахтионов обратился к суду, что все материалы были преподнесены гособвинением «как им выгодно». При этом Анатолий Лахтионов начал уверять, что он пришел на должность руководителя трансинспекции по просьбе самых же перевозчиков, которые «знали о его принципиальности». Лахтионов обратился к коллегии с просьбой отменить решение ленинского райсуда и отправить на повторное рассмотрение.

В итоге коллегия судей, изучив все материалы и доводы сторон, пришла к выводу, что апелляционная жалоба адвокатов в интересах Анатолия Лахтионова не может быть удовлетворена. Коллегия отметила, что суд первой инстанции принял решение законно. Отметим, что сам Лахтионов не дождался оглашения постановления и под поводом плохого самочувствия покинул зал судебных заседаний.

Напомним, что Лахтионов был задержан при получении взятки в 20 тысяч гривен еще в мае 2013 года.