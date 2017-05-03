Николаевец заподозрил своего знакомого в краже и ударил его ножом в лицо

В Николаеве 2 мая патрульные задержали 39-летнего мужчину, который ударил своего 40-летнего знакомого ножом в лицо.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

Около 14:00 полицейские получили сообщение, что на улице Потемкинской лежит окровавленный человек. На месте происшествия инспекторы увидели прохожих, которые оказывали помощь мужчине.

«Одежда и лицо мужчины были залиты кровью. Пострадавший назвал свои анкетные данные, после чего потерял сознание. Свидетели рассказали, что видели неизвестного, который шел за пострадавшим, и указали направление, куда ушел незнакомец», - рассказали в полиции.

Спустя некоторое время патрульные увидели мужчину, похожего на подозреваемого и он сам подошел к ним. Инспекторы увидели на руках у него красные пятна, похожие на кровь, и сразу надели на мужчину наручники. Задержанный своей вины не отрицал и рассказал, что конфликт произошел у него дома. Он заподозрил знакомого в краже и ударил его ножом в лицо. После этого тот выскочил на улицу и начал убегать.

Напомним, что ранее в Николаеве другой конфликт между двумя мужчинами закончился ножевыми ранениями.