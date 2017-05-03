В центре Николаева возник очередной конфликт из-за здания кафе

В среду утром, 3 мая, между банковскими сотрудниками и арендатором помещения кафе «Пирог», расположенного в районе пересечения улиц Соборная и Большая Морская, возник конфликт из-за имущества.
Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».
По имеющейся информации, причиной конфликта является то, что «Альфа-Банк» забрал в свою собственность помещение общепита за долги владельца перед финучреждением. Представители же арендатора обвиняют банк в том, что кроме помещения якобы было захвачено их имущество, что находится внутри кафе и сорвано работу заведения.
На место происшествия для обеспечения общественного порядка прибыли патрульные и сотрудники спецроты полиции. Также для документации происшествия на место прибыла следственно-оперативная группа.
К вечеру конфликт уже утих. Возле помещения дежурят несколько мужчин в камуфляжной одежде.
Отметим, что аналогичный конфликт с теми же участниками ранее произошел из-за имущества кафе «Прованс», которое также находится на улице Соборной.
Напомним, что ранее сообщалось как кафе «Прованс» и «Пирог», которыми владеет Инна Кибзун, фактически осуществили самозахват, заняв вдвое больше разрешенной площади. Как известно, Инна Кибзун, ранее, помимо прочего, засветилась своим «красноречием», когда устроила дебош во дворе в центре Николаева. Напомним, что Инна Кибзун баллотировалась в Николаевский городской совет по спискам партии "Батьківщина" и отметилась тогда заявлениями, что считает людей «мусором, который должен за нее проголосовать».