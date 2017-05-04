На Николаевщине задержали вора, который прикидывался то полицейским, то «смертельно больным»

В Первомайском районе Николаевщины полиция задержала 47-летнего подозреваемого в ряде имущественных преступлений.

Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции.

Отмечается, что злоумышленник пользовался различными способами, чтобы отобрать имущество у людей.

«Обращаясь к прохожим, он просил дать ему телефон, чтобы сделать срочный звонок, а затем исчезал с мобильным. Проникая в жилые помещения под видом смертельно больного и срочно нуждающегося в помощи или сотрудника правоохранительных и государственных структур, вор пользовался подходящим моментом и присваивал все более-менее ценные вещи – мобильные телефоны, одежда, обувь, деньги и даже двухколесные транспортные средства», - рассказали в полиции.

Указано, что подозреваемый ранее был судим. Он успел реализовать свою «добычу», но полицейские изъяли часть имущества и вернули его владельцам. Подозреваемому вменяют угон, мошенничество и кражу, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевец заподозрил своего знакомого в краже и ударил его ножом в лицо.