Николаевский колледж КНУ строительства и архитектуры приглашает на День открытых дверей

Николаевский строительный колледж Киевского национального университета строительства и архитектуры, высшее учебное заведение I-II уровней аккредитации, приглашает выпускников 9-11 классов на День открытых дверей, который состоится 6 мая 2017 года, в помещении колледжа по адресу: город Николаев, ул. 1-я Слободская, 2.
Об этом сообщили в Николаевском строительном колледже.
Как сказано в сообщении, начало мероприятия в 10.00.
НСК КНУСА предлагает получить образование по специальностям на бюджетной и коммерческой основе:
• 192 Строительство и гражданская инженерия
• 191 Архитектура и градостроительство
• 133 Отраслевое машиностроение
• 121 Инженерия программного обеспечения
"Посетители смогут ознакомиться с особенностями учебного процесса колледжа и правилами вступительной кампании 2017 года", - сказано в сообщении.
Более подробную информацию можно получить по контактному телефону: (0512) 37-51-70 или на сайте колледжа www.mbk.mk.ua
Историческая справка о учебном заведении: Николаевский строительный колледж Киевского национального университета строительства и архитектуры берет свое начало с 27 мая 1944 года, когда распоряжением Совета Министров СССР № 11506-р был создан Николаевский строительный техникум.
27 декабря 1990 года Министерство высшего и среднего специального образования УССР и Министерство строительства УССР издали общий приказ № 2417/324 о преобразовании Николаевского строительного техникума в строительный колледж, с целью обеспечения повышения уровня подготовки квалифицированных специалистов среднего звена строительного профиля в системе непрерывного образования.
Опыт работы педагогического коллектива дал возможность прейти к следующему этапу усовершенствования учебного процесса. Первым в Николаеве и одним из первых в Украине на основании выводов экспертной комиссии Главного управления аккредитации и аттестации учебных заведений Министерства образования Украины колледж осуществил переход на европейскую образовательную систему, получив лицензию на подготовку специалистов образовательно-квалификационного уровня «бакалавр» в 1994-1995 учебном году.
За годы своего существования учебное заведение подготовило и выпустило более 40000 выпускников: строителей, механиков, геодезистов, гидротехников, программистов.
В наше время колледж – это современное учебное заведение которое осуществляет подготовку младших специалистов и бакалавров.