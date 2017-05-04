Николаевский колледж КНУ строительства и архитектуры приглашает на День открытых дверей

Николаевский строительный колледж Киевского национального университета строительства и архитектуры, высшее учебное заведение I-II уровней аккредитации, приглашает выпускников 9-11 классов на День открытых дверей, который состоится 6 мая 2017 года, в помещении колледжа по адресу: город Николаев, ул. 1-я Слободская, 2.

Об этом сообщили в Николаевском строительном колледже.

Как сказано в сообщении, начало мероприятия в 10.00.

НСК КНУСА предлагает получить образование по специальностям на бюджетной и коммерческой основе:

• 192 Строительство и гражданская инженерия

• 191 Архитектура и градостроительство

• 133 Отраслевое машиностроение

• 121 Инженерия программного обеспечения



"Посетители смогут ознакомиться с особенностями учебного процесса колледжа и правилами вступительной кампании 2017 года", - сказано в сообщении.

Более подробную информацию можно получить по контактному телефону: (0512) 37-51-70 или на сайте колледжа www.mbk.mk.ua