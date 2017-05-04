Николаевские патрульные задержали на месте преступления подозреваемого в убийстве пожилой женщины

В Николаеве вечером, 3 мая, патрульные задержали на месте преступления мужчину подозреваемого в убийстве пожилой женщины.

Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции Николаева.

Так, около 20:00 патрульным поступило сообщение о избиении женщины в одном из частных домов на улице Песчаной. По прибытию на место правоохранители заметили, как из ворот двора вышел неизвестный мужчина, который сказал, что спешит в магазин.

При этом на одежде и руках 41-летнего мужчины с признаками алкогольного опьянения были пятна крови.

«Мужчина, который имел явные признаки алкогольного опьянения, представился 41-летним хозяином домовладения и сообщил, что полицию он не вызвал, а ждет скорую, ведь бабушке стало плохо», – говорится в сообщении.

Патрульные зашли вместе с хозяином в дом и увидели мертвую женщину. В доме также были заметны следы борьбы, а сам мужчина начал путаться в своих показаниях. На место происшествия для документирования факта была вызвана следственно-оперативная группа.

Напомним, жителя Николаевщины за убийство на почве ревности приговорили к 9 годам тюрьмы.