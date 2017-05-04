В ГПУ утверждают, что снятие Интерполом с розыска Януковича не повлияет на дело о госизмене

Решение Интерпола о снятии с розыска сбежавшего в РФ экс-президента Виктора Януковича не повлияет на судебный процесс по делу о государственной измене.

Об этом заявил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин, сообщает «112 Украина» .

По его словам, есть две главные причины подобного решения Интерпола.

«Первое, скорее, связано с несовершенством уголовно-процессуального законодательства в Украине... Второй аспект имеет международный разрез и связан с недавно принятой резолюцией ПАСЕ, которая достаточно критически оценивает деятельность Интерпола в течение последних лет, в частности критикует резкое увеличение количества красных сообщений, которые используются отдельными странами-членами для осуществления политических преследований... Прежде всего, хотел бы отметить, что никакого влияния на процесс о государственной измене президента-беглеца Януковича решение Интерпола не будет иметь значения», – сказал он.

Енин отметил, что ГПУ обратилась к руководству Интерпола, чтобы найти возможность обжаловать данное решение.

«Регулирование подобных ситуаций в Интерполе тоже имеет определенные пробелы и противоречия. Пока только подозреваемая сторона имеет возможность обжаловать действия страны-члена Интерпола в комиссии по контролю за файлами. Тем не менее мы подняли эту проблему перед руководством Интерпола и рассматриваем возможность обжалования подобных решений. Указанные процессы являются достаточно продолжительными», – добавил он.

Напомним, 3 мая 2017 года стало известно, что Интерпол снял с розыска бывшего президента Украины Виктора Януковича, а также его сына Александра. Несколько позже оказалось, что Интерпол снял с международного розыска еще одного чиновника времен Януковича - бывшего секретаря СНБО и главу АП - Андрея Клюева.