Государственное обвинение будет просить о пожизненном сроке для Януковича

Государственное обвинение будет просить Оболонский районный суд Киева приговорить Виктора Януковича к пожизненному заключению.

Об этом сказал на брифинге военный прокурор Руслан Кравченко, сообщает "Левый берег".

"Высшая мера наказания по делу о государственной измене - пожизненное лишение свободы. Сторона обвинения будет ходатайствовать о высшей мере наказания", - сказал прокурор.

Как известно, бывший президент Украины Виктор Янукович обвиняется в государственной измене.

Януковичу инкриминируют то, что 1 марта 2014, пребывая на территории РФ, он совершил госизмену, обратившись с письменным заявлением к президенту РФ с просьбой использовать российские войска на территории Украины. Впоследствии это привело к потере Украиной Крыма и объектов госсобственности на сумму более 1,080 трлн гривен.

"В результате данного письма российская власть, государство-агрессор использовала свои войска на территории нашей страны... Во время данных преступных действий они начали и ведут против нашей страны агрессивную войну", - прокомментировал на брифинге это письмо прокурор.

По его словам, действия Януковича привели к появлению миллионов беженцев и вынужденных переселенцев, гибели тысяч людей.

Во время брифинга журналистам также продемонстрировали некоторые доказательства участия Вооруженных сил России в боевых действиях на Донбассе. В их числе - российский бронежилет, который забрали у майора Старкова, случайно заехавшего на украинский блокпост в июле 2015 года; личный жетон военнослужащего 331 парашютно-десантного полка ВС РФ, изъятый в августе 2014 года; тубус малогабаритного реактивного огнемета, который находится на вооружении ВС РФ и который был найден на Донбассе.

Напомним, 3 мая 2017 года стало известно, что Интерпол снял с розыска бывшего президента Украины Виктора Януковича, а также его сына Александра. Несколько позже оказалось, что Интерпол снял с международного розыска еще одного чиновника времен Януковича - бывшего секретаря СНБО и главу АП - Андрея Клюева.