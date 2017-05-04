СБУ задержала администраторов антиукраинских групп в соцсетях – среди них и николаевец

СБУ в апреле задержала пятерых владельцев и администраторов антиукраинских сообществ в социальных сетях.

Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы.

Задержание проводили в разных регионах страны. По заданию своих кураторов из российских спецслужб жители Киевской, Николаевской, Днепропетровской и Львовской областей распространяли накануне майских праздников призывы к радикализации общественных акций по случаю 1, 2, 8 и 9 мая. Также задержанные пытались использовать социальные сети для инициирования массовых беспорядков.

Во всех случаях открыты уголовные производства по статьям 109 («Действия, направленные на насильственное изменение либо свержение конституционного строя или на захват государственной власти»), 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины») и 258-3 («Создание террористической группы или террористической организации») Уголовного кодекса Украины.

- На меня вышел один из администраторов групп «антимайдан» и ряда других групп, поддерживающих идеи «величия коммунистического СССР», под ником «Веселый чекист» с предложением платного распространения необходимого контента… в основном о проведении массовых протестных акций, посвященных «расцвету фашизма в Украине», критике власти и призывам к ее свержению, - рассказывает один из задержанных.

- Мне было поручено к концу апреля найти в соцсетях лиц, которые могли бы за денежное вознаграждение устраивать провокации во время торжественных мероприятий на майские праздники в столице, Одессе, Николаеве, Херсоне. Все это должно быть представлено под видом профашистских украинских организаций, - поясняет злоумышленник.

Напомним, ранее в Николаеве полиция и СБУ обнаружили арсенал оружия и боеприпасов, который был спрятан в гараже в центре города. Это оружие предположительно могло быть использовано для организации беспорядков на майские праздники.