В Одессе арестованы пять членов ОПГ, подозреваемых в разбойных нападениях на предпринимателей

В Одессе арестованы пять членов организованной преступной группировки, подозреваемых в разбойных нападениях на предпринимателей.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Установлено, что лидер банды подобрал четырех физически подготовленных сообщников, разделил между ними роли, а также приобрел огнестрельное и другое оружие, балаклавы, перчатки и пр. По данным следствия, участники преступной группы в течение ноября-декабря 2016 года совершили ряд вооруженных нападений и краж у семей предпринимателей в Одессе, селе Заря Саратского района и селе Новоселовка Килийского района Одесской области.

«Во время совершения преступлений бандиты связывали жертв, избивали их и запугивали», - сообщили в пресс-службе.

Сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составляет почти 500 тис. грн. Прокуратура Одесской области 3 мая сообщила о подозрении всем пяти членам преступной группировки в совершении бандитизма, разбойных нападениях, кражах и незаконном обращении с оружием (ст. 257, ч. 4, ст. 187, ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины). Суд по ходатайству прокуратуры постановил арестовать членов преступной группировки.

Напомним, ранее в Одессе правоохранители с погоней и стрельбой задерживали подозреваемых в разбойном нападении.