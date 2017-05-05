На Херсонщине браконьерам вменили 9 миллионов гривен ущерба за вылов «краснокнижных» крабов

В Херсонской области пограничники задержали браконьеров с уловом крабов и мелкой рыбы.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

«Во время патрулирования в районе населенного пункта Лазурное, на побережье Джарылгачского залива обнаружили двух граждан Украины, которые занимались браконьерством. С помощью двух сетей браконьеры выловили 1800 креветок, 480 рыбин атерины и бычков, а также 140 крабов, которые занесены в Красную книгу Украины. Общая сумма ущерба, которую нанесли браконьеры государству, составляет 8,8 миллиона гривен», - указано в сообщении.

Также сообщается, что крабов после подсчета отпустили в море.

Напомним, что ранее на Херсонщине пограничники поймали браконьеров с крабами на 24 миллиона гривен.