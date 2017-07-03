В Николаеве спецназ СБУ задержал «смотрящего», криминального авторитета «Наума»

В понедельник, 3 июля, в Николаеве спецподразделение СБУ «Альфа» задержало Игоря Науменка, более известного как криминальный авторитет «Наум», который позиционирует себя как «смотрящего».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» с места событий.

Задержание происходило в кафе «Картопляная хата», расположенном в районе пересечения проспекта Центрального и улицы Шоссейной (Фрунзе).

Кроме Науменка задержаны, по меньшей мере, еще трое человек.

Напомним, в сентябре 2012 года Игорь Науменко был задержан по подозрению в незаконном ношении оружия. Его обвиняли в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины («Хранение огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения»). В 2013 году Ленинский суд Николаева вынес приговор по делу Игоря Науменко, приговорив его к двум годам лишения свободы. А после апелляции Игоря Науменко выпустили на свободу прямо в зале суда.

Стоит отметить, что после его задержания в ГУБОПЕ заявили, что задержали «смотрящего».

В то же время Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что людей, известных в Николаеве как криминальные авторитеты, в том числе и Игоря Науменко, с которым он играл в футбол, нужно называть бизнесменами с сомнительным прошлым.