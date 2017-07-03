На Николаевщине столкнулись два автомобиля – женщину-водителя зажало в салоне авто

В воскресенье ночью, 2 июня, на 84-м километре трассы М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» в Березанском районе произошло столкновение дух легковых автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

О дорожно-транспортном происшествии «ВАЗ-2101» и «Honda Civic» спасателям сообщили в 23:55.

Водитель «Honda», женщина 1963 года рождения, оказалась заблокированной поврежденными элементами кузова автомобиля. Чтобы извлечь ее с салона автомобиля, спасателям пришлось применить специнструменты. Женщину после деблокировки передали медикам.

Пострадавших водителя и пассажира «ВАЗ» доставили в Березанскую центральную районную больницу.

Напомним, в Николаеве в воскресенье ночью, 2 июля, на улице Большой Морской водитель «DAF» умер во время движения. Грузовой автомобиль без управления протаранил дерево.