Директор новоодесского предприятия обратился за защитой к Президенту Порошенко

Директор новоодесского аграрного предприятия «Фанчи-Инвест» Роман Стефанчишен назвал возможных виновных в поджоге его дома и попросил защиты у Президента Украины Петра Порошенко.

Соответствующее заявление он разместил на своей странице в сети Facebook.

Напомним, в ночь на 23 июня в городе Новая Одесса неизвестные забросали дом и гараж местного предпринимателя Романа Стефанчишена «коктейлями Молотова».

В данном происшествии предприниматель обвинил руководителей районных отделений полиции и прокуратуры. По мнению защиты Стефанчишена, ситуация с попыткой поджога дома бизнесмена с семьей напоминает «месть за открытое противостояние» и несогласие с действиями руководителей правоохранительных органов Новоодесского района.

Адвокаты бизнесмена уверены, что ситуация «явно накаляется» и может выйти из-под контроля, ведь если бы Стефанчишен не успел потушить очаги возгорания, могла бы случиться ужасная трагедия. По информации защиты предпринимателя, его «противостояние» с районными правоохранителями длится уже давно.

Стефанчишен открыто заявлял об угрозах его жизни и систематических попытках рейдерского захвата его бизнеса. Адвокаты заявляют, что правоохранительные органы и представители власти пока что не реагируют на ситуацию. При этом они отметили попытки разобраться со стороны Генеральной прокуратуры.

По данным защиты, в данный момент продолжается внутренняя проверка ГПУ районного прокурора. Стефанчишен обратился к президенту Украины Петру Порошенко, назвав имена возможных виновных в поджоге его дома, а также попросил взять дело на личный контроль и не допустить эскалации конфликта, который «может привести к человеческим жертвам".

«Прошу вас взять на контроль ситуацию в Новоодесском районе Николаевской области и принять меры для прекращения преступной деятельности прокурора Олега Наливайченко, начальника полиции Владимира Самицкого, судьи Валерии Баранкевич и др», - обратился к Президенту предприниматель.

Напомним, ранее президент сельскохозяйственного холдинга «Фанчи Инвест» Роман Стефанчишен рассказал о том, как уже три года развивает своё предприятие в условиях непрекращающейся борьбы с коррумпированными правоохранителями.