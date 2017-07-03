В центре Одессы неизвестные взорвали машину бывшего депутата

В центре Одессы неизвестные злоумышленники взорвали автомобиль.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Так, 2 июля в Приморский отдел полиции поступило сообщение о том, что взрыв произошел на автостоянке возле одного из домов по улице Маразлиевской.

На место происшествия выехала следственно оперативная группа и эксперты-взрывотехники. При обследовании установлено, что взрыв автомобиля произошел от радиоуправляемого самодельного взрывного устройства в пластиковом корпусе.

С места происшествия изъяты все фрагменты устройства и направлены на экспертизу.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. По данным представителя регионального главка полиции, данный автомобиль якобы принадлежит одному из «бывших одесских депутатов».

Напомним, в столице взорвался внедорожник «Toyota Land Cruiser», пострадал бизнесмен.