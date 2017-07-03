НАБУ И ГПУ расследуют несколько дел по Приватбанку: арестовано имущество, проводятся допросы, - Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что ГПУ, НАБУ и САП расследуют несколько дел, связанных с Приватбанком.

Об этом сообщает Экономическая правда.

По его словам, ГПУ в течение последних недель активно допрашивает членов кредитного комитета Приватбанка.

«Прежде всего, сразу после обращения председателя правления банка Александра Шлапака о совершенном преступлении были наложены аресты на ликвидное имущество Приватбанка и связанных с ним структур - более 700 объектов недвижимости ООО Приватофис... Готовятся подозрения. Также ГПУ изучает документы и допрашивает ряд работников Нацбанка, которые должны были контролировать процессы в Приватбанке», - сказал Луценко.

Напомним, ранее сообщалось, что перед тем, как «Приватбанк» перешел в собственность государства, из банка успели вывести 110 млрд грн на счета фиктивных фирм.

Отметим, что киевский суд обязал НАБУ открыть дело на Гонтареву за рефинансирование «ПриватБанка».

Как известно, 22 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и Министерство финансов подписали договор о продаже 100% акций ПАО КБ «Приватбанк», в результате чего владельцем 100% акций банка стало государство в лице Министерства финансов Украины. Ранее сообщалось, что государство списало долги «ПриватБанка» перед Коломойским и Боголюбовым на 29 миллиардов гривен.

Также ранее сообщалось, что Кабмин решил докапитализировать «ПриватБанк» на 38,5 миллиардов гривен.