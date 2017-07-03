В николаевской полиции рассказали, что «Наума» и его ОПГ подозревают в ряде тяжких преступлений

Задержанные в Николаеве члены ОПГ «Наума» подозреваются в совершении ряда тяжких преступлений.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, что утром 3 июля в Николаеве оперативники и спецназ СБУ «Альфа», а также полиция задержали так называемого «смотрящего» Игоря Науменко и его сообщников. Вооруженных злоумышленников задержали за вымогательство 200 тысяч гривен от бизнесмена под предлогом несуществующего долга.

«Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по части 3 статьи 189 Уголовного кодекса Украины («Вымогательство, сопряженное с насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, или такое, что нанесло имущественный ущерб в крупных размерах») и избрании меры пресечения. У задержанных обнаружено оружие, которое будет направлено ​​на исследование. Также проводится ряд обысков», - отмечено в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры Николаевской области уточнили, что всего задержаны три члена ОПГ. Двоих подозреваемых задержали во время передачи 20 тысяч гривен в кафе «Картопляна хата». Одновременно в Ингульском районе вблизи своего места жительства задержан еще один подозреваемый. Ранее злоумышленники уже получили 10 тысяч гривен от пострадавшего. У задержанных обнаружили оружие, которое проверят на использование при совершении других преступлений.

Напомним, в сентябре 2012 года Игорь Науменко был задержан по подозрению в незаконном ношении оружия. Его обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины («Хранение огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения»). В 2013 году Ленинский райсуд Николаева вынес приговор по делу Игоря Науменко, приговорив его к двум годам лишения свободы. А после апелляции Игоря Науменко выпустили на свободу прямо в зале суда. Стоит отметить, что после его задержания в ГУБОПе заявили, что задержали «смотрящего».

В то же время городской голова Николаева Александр Сенкевич считает, что людей, известных в Николаеве как криминальные авторитеты, в том числе и Игоря Науменко, с которым он играл в футбол, нужно называть бизнесменами с сомнительным прошлым.