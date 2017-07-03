«Смотрящий» за Николаевской областью «Наум» курировался с РФ «ворами в законе», – полковник Алексей Лях

Алексей Лях Деятельность Игоря Науменко, известного как криминальный авторитет «Наум» со статусом «смотрящего» в Николаеве, курировался с территории Российской Федерации во вред государственной безопасности Украины.

Об этом в ходе брифинга сообщил начальник управления Службы безопасности Украины в Николаевской области полковник Алексей Лях, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

– Сегодня был задержан спецотрядом Службы безопасности Науменко Игорь Борисович, который имел статус «смотрящего» в Николаевском регионе от уголовных кругов. У нас есть достоверные данные, что с российской стороны его деятельность курировалась и управлялась во вред государственной безопасности Украины. Также задержаны два его подельника, – сказал Лях.

Алексей Лях отметил, что именно связь Игоря Науменко с определенными лицами из России и заинтересовала СБУ как контрразведывательный орган.

– Я подчеркиваю, Науменко имел статус «смотрящего» от криминального мира за николаевским регионом. И этот статус «смотрящего» ему дали представители другой категории преступного мира, так называемые «воры в законе», которые руководили ним, и на это уже есть доказательства, из Российской Федерации. И именно это заинтересовало наш контрразведывательный орган, – сказал полковник спецслужбы.

Руководитель николаевского управления СБУ также добавил, что после доработки материалы по данному делу будут переданы в полицию.

В то же время, по словам заместителя ГУНП в Николаевской области - начальника следственного управления Ивана Выговского, следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей. Также Выговский, отвечая на вопрос журналистов, ответил, что один из изъятых у них пистолетов предварительно боевой, второй - травматического действия. Оружие направлено на экспертизу.

Как известно, утром 3 июля в Николаеве оперативники и спецназ СБУ «Альфа», а также полиция задержали так называемого «смотрящего» Игоря Науменко и трех его сообщников. Вооруженных злоумышленников задержали за вымогательство 200 тысяч гривен от бизнесмена под предлогом несуществующего долга.