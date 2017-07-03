В николаевском СБУ призвали сообщать им информацию о деятельности Михаила Титова

Алексей Лях Начальник Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Алексей Лях призвал всех, у кого есть информация о деятельности Михаила Титова, известного также как «Мультик», сообщать ее в СБУ.

Об этом он заявил во время брифинга, посвященного задержанию в Николаеве местного «криминального авторитета» и «смотрящего» Игоря Науменко 3 июля.

Так, после его выступления с подробностями задержания «Наума», журналисты поинтересовались, а есть ли какая-то информация по другому «криминальному авторитету» Михаилу Титову, известному как «Мультик», о котором речь шла ровно год назад.

- Гражданин Титов… Если будет информация о деятельности указанного лица, пожалуйста, обращайтесь в СБУ, полицию, прокуратуру, это будет соответствующим образом расследовано. Если это будет наша компетенция, будем расследовать оперативно, и в соответствии с подследственностью передадим в тот орган, который необходимо, - ответил Лях.

В свою очередь, глава Николаевской ОГА Алексей Савченко добавил, что сегодняшнее задержание Игоря Науменко и его подельников – это сигнал для всех остальных ОПГ, что правоохранительные органы сегодня способны предотвратить их преступную деятельность.

- Сегодняшнее событие и мое присутствие здесь как главы ОГА свидетельствует о том, что если у кого-то будет любая информация, то человек может сообщить на мою горячую линию, либо в правоохранительные органы. Они (правоохранители, - ПН) сегодня способны бороться и способны предотвратить любые попытки любого ОПГ совершать преступления. Сегодня это нужно сделать как образец того, что любому ОПГ, которые действуют, будет дан четкий ответ – задержание, взятие под стражу и так далее. Любой человек, который совершил преступление, будет наказан, - отметил Савченко.

Напомним, что ныне отстраненный от должности глава полиции Николаевской области Виталий Гончаров ранее признал, что в Николаеве есть криминальные авторитеты и даже назвал конкретную фамилию - Титов, заявив, что «в миру называют «Мультик».