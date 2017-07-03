За смертельное ДТП в Киеве депутата приговорили к шести годам тюрьмы

Святошинский районный суд Киева признал депутата Макаровского райсовета Матвея Евсеенко виновным в совершении ДТП со смертельным исходом, приговорив его к шести годам тюремного заключения с лишением права управления транспортом сроком на три года.

Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры, опубликованном на ее странице в Facebook.

«В судебном заседании установлено, что депутат, находясь в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Волга. В результате ДТП два человека, находившихся в Волге, получили тяжелые травмы. Один из пострадавших от полученных травм скончался. Экспертиза обнаружила в крови депутата 1,85 промилле алкоголя», - рассказали в прокуратуре.

В связи с этим суд признал обвиняемого виновным по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Напомним, в ночь на 29 июля 2016 года в Киеве на Окружной дороге произошел инцидент со стрельбой, который закончился аварией.

Так, пьяный водитель Toyota Land Cruiser, который оказался депутатом Макаровского районного совета, открыл на дороге огонь из травматического пистолета, после чего, пытаясь скрыться с места инцидента, выехал на встречную полосу и врезался в Волгу.

Напомним, суд оправдал сына нардепа Молотка после резонансного ДТП, объяснив аварию «сильным душевным волнением».