«Кувалдой ломают конечности»: опубликовано видео, как русские наемники в Сирии пытают пленного 18+

В Сети опубликовано видео издевательств российских наемников над неизвестным в Сирии. На кадрах видно, как несколько русскоговорящих солдат пытают под песню о российском спецназе сильно избитого и, вероятно, раненного мужчину кувалдой, ломая ему конечности.

Об этом сообщает правозащитная организация Conflict Intelligence Team на своей странице в Facebook.

Кроме того, рядом видна отрезанная человеческая голова.

«Русский солдат — это сила!», — заявляет на видео один из россиян, после того, как ломает мужчине кисть.

При этом военные называют свою жертву «игиловцем», однако никакого военного снаряжения на нем нет, в связи с чем сказать определенно, соответствуют ли их обвинения действительности, сложно.

«Проанализировав это видео, мы пришли к выводу, что перед нами бойцы «ЧВК Вагнера». Действие видео происходит, как можно предположить, в пустыне на востоке Сирии. «Вагнеровцы», в настоящее время действуют на месторождениях газа и фосфатов в районе Пальмиры, которые по соглашению с сирийским правительством намерены разрабатывать российские компании», – сказано в сообщении группы.

В CIT также обратили внимание на нашивку на рукаве одного из бойцов с цитатой на русском языке «Я просто сделаю тебе очень, очень больно».

«Цитата взята из фильма «Отряд самоубийц», а «ЧВК Вагнера» постоянно несет в Сирии тяжелые потери», – отметили расследователи.

Отмечается, что бойцы, заснятые на видео, одеты в разномастные предметы одежды, отличающиеся от формы российских Вооруженных сил.

«Кроме того, их вооружение (автоматы АК-74, пулемет РПК-74) совсем не новое и по большей части не имеет камуфляжной окраски, что нехарактерно для российских Сил специальных операций, тоже действующих в этом районе Сирии», – пишут расследователи.

Действия военнослужащих на видео противоречат Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Напомним, правозащитники обнародовали отчет о зверских казнях пленных на Донбассе.