На Виннитчине полиция ликвидировала международный канал контрабанды

Сотрудники Национальной полиции Украины ликвидировали международный канал контрабанды и изъяли полмиллиона пачек сигарет.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Винницкой области на своей странице в Facebook.

Сотрудники Департамента защиты экономики Нацполиции и СБУ отследили маршрут контрабандистов и остановили фуру, которая везла товар до Волыни. По документам машина должна была перевозить строительные материалы, но на самом деле нелегально перевозила табачные изделия.

Установили не только канал поставки сигарет, но и локации «перевалочных баз» и места их реализации. Кроме того, полицейские выяснили, когда и по какому маршруту контрабанду будут перевозить до конечного пункта назначения.

На территории Украины контрабанду реализовывали маленькими партиями. 30 июня в Ровенской области правоохранители остановили автомобиль, который нелегально вез табачные изделия в Волыни.

Напомним, в Харькове задержаны таможенники, крышевавшие контрабанду из РФ.