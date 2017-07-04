На Николаевщине СБУ выявила полицейских-самогонщиков – изъято около тысячи литров фальсификата

На Николаевщине сотрудники СБУ и фискальной службы выявили полицейских, которые изготавливали и продавали алкогольный фальсификат.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Организованная преступная группировка изготовляла и продавала фальсифицированный алкоголь из недоброкачественного сырья. В состав группы входило трое работников Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Во время обыска правоохранители изъяли у членов группировки оборудование, обеспечивающее массовое производство фальсификата и около тысячи литров готовой продукции.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины («Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров»). Продолжаются следственные действия.

Напомним, сотрудники полиции возле старого железнодорожного вокзала заявили об изъятии контрафактного алкоголя в подпольном водочном мини-цехе (оборудованном в магазине, - ПН). При этом полицейские оставили алкоголь на месте выявления, прервав следственно-оперативные действия после телефонного звонка.

В итоге оказалось, что к данному подпольному водочному мини-цеху имеет отношение бывший сотрудник полиции Александр Поворознюк, а его супруга Инга и ныне работает в николаевской полиции.