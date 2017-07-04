«Вымогал «дань» в 200 тысяч гривен в месяц»: в Киеве задержали главу общественной экологической организации

Прокуратура Киевской области совместно со Службой безопасности Украины задержали главу Всеукраинской общественной организации «Бюро по вопросам защиты экологии и здоровья» по подозрению в вымогательстве.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

Сообщается, что задержанный требовал от одного из предприятий еженедельно выплачивать денежные средства.

«Сумма зависела от объема добытой предприятием продукции, по предварительным подсчетам «дань» составляла около 200 тысяч гривен в месяц. Кроме этого, глава указанной общественной организации, в случае отказа предприятия платить ему деньги, угрожал повредить и уничтожить имущество предприятия», - отметила Сарган.

Вымогателя задержали при передаче 34 тысяч гривен, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении, а также об избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, в Одессе за вымогательство задержаны полицейский и общественные «борцы» с коррупцией.