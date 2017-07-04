Генпрокуратура завела дело на Коломойского и Боголюбова за доведение «ПриватБанка» до неплатежеспособности

В отношении бывших собственников «Приватбанка» возбуждено уголовное производство за доведение финучреждения до неплатежеспособности.

Об этом сообщил глава правления банка Александр Шлапак, передает Интерфакс-Украина.

- Генпрокуратура сегодня впервые открыла уголовные дела по ст. 218 и 220 - доведение банка до неплатежеспособности, – заявил он.

Шлапак уточнил, что речь идет о кредитах 36 компаниям на 133 млрд грн, которые были выданы в октябре-ноябре 2016 года и за счет которых были погашены кредиты 193 других заемщиков банка, больше половины которых имели ставку 12-12,5% годовых с привязкой к курсу доллара и реальные залоги.

Глава правления уточнил, что ставка по новым кредитам составила 10,5% годовых, тогда как кредитный комитет банка утвердил ставку 34% годовых, а банк привлекал средства Нацбанка Украины под 22%, у физлиц – под 19%, у юрлиц – под 14,2%.

- Это вершина финансовой пирамиды Приватбанка, – отметил Шлапак.

По его словам, практически все новые заемщики не вели хозяйственную деятельность, были созданы менее года назад и имели негативное финансовое положение.

Глава правления уточнил, что все 36 кредитов были подписаны бывшим главой правления (на тот момент Александр Дубилет – ПН) с превышением полномочий. Нацбанку предоставлялись недостоверные данные по непокрытому кредитному риску и несформированным резервам, а заемщики не проверялись на связанность, их финансовое положение искусственно завышалось.

Напомним, ранее сообщалось, что перед тем, как «Приватбанк» перешел в собственность государства, из банка успели вывести 110 млрд грн на счета фиктивных фирм.

Отметим, что киевский суд обязал НАБУ открыть дело на Гонтареву за рефинансирование «ПриватБанка».

Как известно, 22 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и Министерство финансов подписали договор о продаже 100% акций ПАО КБ «Приватбанк», в результате чего владельцем 100% акций банка стало государство в лице Министерства финансов Украины. Ранее сообщалось, что государство списало долги «ПриватБанка» перед Коломойским и Боголюбовым на 29 миллиардов гривен.

Также ранее сообщалось, что Кабмин решил докапитализировать «ПриватБанк» на 38,5 миллиардов гривен.