На Луганщине суд арестовал офицера сил спецопераций за незаконные методы допроса

На Луганщине 30 июня Старобельский районный суд избрал меру пресечения в виде содеражания под стражей майору сил спецопераций Серегею Онищуку за незаконные методы ведения допроса.

Об этом говорится в соответствующем определении суда.

Онищук подозревается в совершении преступления по ч.2 ст.121 («Умышленное тяжкое телесное повреждение»), ч.3 ст.146 («Незаконное лишение свободы или похищение человека») Уголовного кодекса Укрианы.

Согласно материалам ходатайства, 30 июня 2014 года Онищук вместе с майором Бондарчуком дали приказ подчиненному Демидюку отработать ранее задержанного по подозрению в госизмене и участиях в сепаратистских выступлениях военнослужащего Куницкого. Куницкий был отведен в полуразрушенное здание, где его связанного и с мешком на голове начали избивать в ходе допроса. Далее Онищук совместно с другими лицами нанес несколько ударов трубой по туловищу Куницкого и молотком по пальцам его ноги.

Позже Куницкому вызвали медиков, которые сообщили, что потерпевший нуждается в госпитализации. При этом Онищук, Бондарчук и Демидюк проигнорировали это требование и посадили Куницкого в автомобиль «ВАЗ» и уехали с места происшествия. В дороге Куницкий скончался и впоследствии его труп был найден в лесополосе.

Прокуратура просила избрать Онищуку меру пресечения в виде содержания под стражей из-за рисков, что подозреваемый может скрываться от следствия или влиять на ход расследования, совершить другие преступления. В итоге Светлана Олейник удовлетворила ходатайство прокуратуры и постановила арестовать на два месяца.