В Киеве задержали следователя полиции, вымогавшего 76 тысяч гривен с участника ДТП со смертельным исходом

Правоохранители задержали следователя киевской полиции, который вымогал 76 тысяч гривен с участника ДТП, в результате которого погибла женщина.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

«Полицейский требовал 76 тыс. гривен за проведение следственных действий с целью собрания доказательств невиновности и непривлечения к уголовной ответственности гражданина-участника дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла женщина. Следователя задержали «на горячем» во время получения им второй части взятки, а именно 50 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, несколько дней назад правоохранители задержали заместителя командира взвода одного из районных отделов Управления полиции охраны в Киевской области, которая за 50 тысяч гривен заказала похищение человека.

24-летняя женщина-полицейский, чтобы помочь своему сожителю, который находится в СИЗО по подозрению в совершении умышленного убийства, попросила своего знакомого похитить другого мужчину и заставить его признаться в этом убийстве, тем самым, сняв обвинение с ее сожителя.