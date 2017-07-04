В Черноморске неизвестные избили депутата горсовета

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В Черноморске в ночь на 4 июля неизвестный избил депутата городского совета Дмитрия Гапоненко от фракции «Відродження».

Об этом со ссылкой на ГУНП в Одесской области сообщает УНИАН.

Согласно сообщению, в понедельник, 3 июля, Гапоненко возвращался домой после дня рождения, когда вошел в подъезд своего дома – около лифта на него напал неизвестный мужчина в 23:50 и принялся его избивать. Нападавший сбежал.

Полиция открыла уголовное производство по статье 125 (умышленные легкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее на Одесчине двое неизвестных избили председателя сельсовета.

Роман Свиридов

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