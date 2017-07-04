В Одессе полиция задержала одного из «воров в законе» Антимоса, его намерены депортировать из страны

В Одессе Главное управление Государственной миграционной службы Украины совершило задержание сына одного из «воров в законе» Антимоса Нурика Кухилавы.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

32-летний уроженец Грузии нарушил правила пребывания на территории Украины и не покинул ее пределы до указанного срока. Он является сыном так называемого «смотрящего за Украиной», известного в криминальном кругу по прозвищам «Антик» и «Дед».

Сам «вор в законе», которому подконтрольны контрабандные потоки, карманники и «барсеточники», был выдворен из Украины еще в 2005 году. В это время интересы отца в криминальном мире и бизнесе Одесского региона представлял его сын, неоднократно сам принимая участие в совершении определенных преступлений. В конце 2016 года «авторитет» вернулся в Украину, однако оставил за сыном те же «полномочия».

Нурик и его бывшая жена, певица Анастасия Приходько Нурик со своим отцом, криминальным авторитетом Антимосом

В начале июня 2017 года Государственная миграционная служба Украины получила письмо-ответ от МВД Грузии о том, что Кухилава является их гражданином и имеет соответствующий паспорт. А вот паспорт Украины и загранпаспорт, которые использовал сын «вора в законе», получены им незаконно. Поэтому миграционной службой Украины эти документы были аннулированы. Сам иностранец был доставлен оперативниками для составления документов о принудительном выдворении и обязательства покинуть пределы Украины до конца июня 2017 года.

Несмотря на то, что мужчина не выполнил требования в установленный законодательством срок, миграционной службой было подано ходатайство в суд о его принудительном выдворении. Однако на заседании иностранец вместе со своими представителями защиты не стали ждать решения суда и попытались скрыться. На их пути стали оперативники Национальной полиции и работники миграционной службы.

Действиям правоохранителей пытались помешать адвокаты задержанного. Они преградили путь автомобилю, где находился фигурант, и бросились с кулаками на сотрудников полиции и миграционной службы.

Напомним, ранее в Одессе полиция задержала криминального авторитета из Грузии.