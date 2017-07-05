Житель Николаевщины тяжело ранил ножом своего пожилого соседа, которого заподозрил в краже

В селе Мартыновское Вознесенского района на Николаевщине 44-летний местный житель тяжело ранил ножом своего 75-летнего соседа.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Между соседями возникла ссора из-за того, что пенсионер водил коня через двор мужчины.

«Злоумышленник начал обвинять дедушку в краже, якобы каждый раз после того, как тот проходил через его двор, то что-то исчезало. Пенсионер свою причастность начал отрицать, но сосед схватил нож и ударил им дедушку в живот. После этого старик пошел домой и сразу вызвал скорую медицинскую помощь», - отмечено в сообщении.

Полицейские задержали подозреваемого, который даже не скрывался, а находился по месту своего жительства и уже ждал приезда правоохранителей. Подозреваемого арестовали, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве возле бара подрались посетители и парня пырнули ножом в грудь.