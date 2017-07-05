Осужденного по делу о коррупции на Южно-Украинской АЭС признали невиновным после компенсации 1,4 миллиона

Осужденный по делу о коррупции на Южно-Украинской АЭС возместил 1,4 миллиона гривен нанесенного ущерба.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры в «Facebook».

Прокуратура поддержала публичное обвинение и суд вынес приговор одному из обвиняемых по делу по факту коррупции на АЭС, которым утверждено соглашение о признании виновности. Деньги внесли на счет Государственной казначейской службы Украины.

«Осужденный в производстве по завладению денежными средствами ОП «Южно-Украинская АЭС» ГП НАЭК «Энергоатом» возместил 1 миллион 400 тысяч гривен ущерба, причиненного преступлением», - говорится в сообщении.

Напомним, что антикоррупционная прокуратура и НАБУ в феврале 2017 года задержали и сообщили о подозрении пяти лицам, которые организовали и реализовали схему завладения деньгами Южно-Украинской АЭС в сумме 10 миллионов 520 тысяч 800 гривен при проведении тендеров на закупку электротехнического оборудования. Участники преступной схемы обеспечили победу в торгах подконтрольного им предприятия, которое поставило электрощитовое оборудование на Южно-Украинскую АЭС по завышенной цене, сформированной с помощью группы фиктивных предприятий Николаева.

Двое фигурантов дела оказались жителями Киева и трое – жителями Николаевской области, один из которых – инженер Южно-Украинской АЭС, а двое – николаевские предприниматели Дмитрий Лысенко и Леонид Гусев. Именно за последнего якобы пытались ручаться николаевские нардепы от "Блока Петра Порошенко" Давид Макарьян и Александр Ливик. Задержанный и арестованный Дмитрий Лысенко является родным братом бывшего заместителя начальника Управления СБУ в Николаевской области периода 2013-2014 годов. Именно в это время по информации НАБУ и была «провернута» указанная схема по выводу денег из Южно-Украинской АЭС.

Ранее сообщалось, что Центральный районный суд Николаева оштрафовал на 51 тысячу гривен другого фигуранта махинаций вокруг Южно-Украинской АЭС - 34-летнего мужчину, который занимался фиктивным предпринимательством. Кроме того, в Николаеве Центральный районный суд приговорил к условному сроку и оштрафовал на 51 тысячу гривен 56-летнего фигуранта многомиллионных махинаций вокруг Южно-Украинской АЭС.