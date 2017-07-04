Что расскажут следствию записи камер видеонаблюдения, изъятые правоохранителями при обыске дома лидера ОПГ «Наума»…

Вчера сотрудники СБУ совместно с следователями Национальной полиции пресекли противоправную деятельность лидера местной организованной преступной группировки, по информации СБУ, так называемого «смотрящего» по региону от уголовного мира Науменко И.Б., известного в широких кругах под прозвищем «Наум». По словам ведомства, он вызвал интерес у контрразведки, так как контролируется российскими «ворам в законе», что проявлялось в исполнении «Наумом» преступных указаний, что наносило ущерб государственной безопасности Украины.

Сотрудники СБУ совместно с сотрудниками Нацполиции в Николаевской области и бойцами спецподразделения КОРД провели обыск по месту жительства задержанного, в ходе которого изъяли оргтехнику – записывающие устройства с камер видеонаблюдения, которые были в доме, а также архивы видео. То есть, можно предположить, в ходе следствия появятся информация о том, кто наносил визиты этому «лидеру местной организованной преступной группировки» из представителей николаевского «бомонда».

Я, как человек далекий от криминального мира, поинтересовалась, что значит «смотрящий». Википедия говорит, что смотрящий — на воровском жаргоне уголовный авторитет, который уполномочен решать вопросы, отнесённые к ведению «воров», и отвечающий за ситуацию в отдельных районах города, в лагерях — в отрядах, в тюрьмах — в камерах. Назначается «положенцем» или вором в законе. Как поясняют сотрудники, это человек, которые является «держателем общака», должен при необходимости нанимать адвокатов «своим» людям, «греть» семьи севших и их самих в тюрьмах, распределять траты общака.

Также отмечу, прежде чем вы посмотрите короткое видео, что у задержанного нет какого-либо официального бизнеса или места работы. То есть официально безработный. Потому что уважающий себя вор не может работать и точка – об этом говорит «воровской закон», снова-таки, Википедия.